La fiche technique des quatre iPhone 13 indique que les smartphones supportent la double eSIM. Cela évolue donc par rapport aux iPhone 12 qui proposaient seulement le support pour une eSIM.

Pour rappel, l’eSIM est directement intégrée dans le téléphone. Dans le cas de l’iPhone 12, il est possible d’avoir une ligne sur une carte nano-SIM « classique » et une autre ligne avec l’eSIM. Dans le cas des iPhone 13, on peut avoir deux lignes différentes grâce au support du double eSIM. Il est bon de noter que les personnes qui le souhaitent peuvent toujours utiliser une carte nano-SIM « classique » et une eSIM avec l’iPhone 13.

Tous les opérateurs du monde ne proposent pas le support de l’eSIM. Mais les Français ont de la chance, puisque le support existe aussi bien chez Orange que chez SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile. Ce dernier a pris son temps par rapport à ses concurrents et sa disponibilité n’est pas encore totale. En effet, l’opérateur la réserve aux nouveaux clients.

Apple a annoncé ses iPhone 13 hier lors de la keynote. Il y a l’iPhone 13, l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max. Ils seront disponibles en précommande dès le 17 septembre. La commercialisation se fera le 24 du même mois.