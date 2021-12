Apple a mis en ligne trois nouvelles vidéos sur sa chaîne YouTube pour vanter les possibilités en vidéo de l’iPhone 13 Pro. Le fabricant mise beaucoup sur ce point depuis l’annonce du téléphone.

De nouvelles vidéos pour l’iPhone 13 Pro

Les nouvelles vidéos mettent en évidence certaines des principales fonctions des capteurs de l’iPhone 13 Pro pour le tournage de contenus. La première vidéo, intitulé « Détectives », montre le mode cinématique en action avec deux personnes dont l’une est floue en arrière-plan. La vidéo se concentre ensuite sur la personne à l’arrière-plan au vu de ce qu’il se passe à l’écran. À noter qu’il est possible de modifier après coup le flou pour savoir s’il doit être sur la personne au premier plan ou sur celle à l’arrière-plan.

Dans la deuxième vidéo intitulée « Sous-sol », une femme marche dans une maison sombre alors qu’elle parle avec une voix mystérieuse. Cette fois, Apple met en avant les améliorations apportées à la prise de vue dans des situations de faible luminosité avec l’iPhone 13 Pro.

Enfin, le troisième clip, intitulé « Pavel », est l’occasion d’avoir une vidéo en noir et blanc, montrant comment les utilisateurs peuvent capturer plus de détails et rendre un film plus dramatique en utilisant le nouveau téléobjectif qui propose un zoom optique x3.