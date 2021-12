Molotov a récemment sorti une mise à jour de son application iOS et évoque un « déluge de nouveautés ». Pour rappel, l’application permet de voir les chaînes de télévision françaises.

Du nouveau pour Molotov sur iPhone

Le fameux « déluge de nouveautés » de Molotov sur iOS comprend :

Nouveau design des pages programmes et personnalités

Refonte technique majeure et améliorations du player vidéo

Rafraîchissement des pages chaînes et offres

Nouveau Widget XL sur iPad (iPadOS 15 seulement)

Simplification du menu principal : la recherche est désormais disponible en haut à droite de votre application

Le service en profite pour rappeler que vous pouvez ajouter vos programmes préférés en favoris depuis leur page programme pour les retrouver facilement dans l’onglet “Mes programmes”.

L’application de Molotov est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store. Elle est proposée sur iPhone, iPad et Apple TV. Il existe aussi une version Mac, mais celle-ci se télécharge depuis le site de la plateforme et non depuis le Mac App Store.

Concernant Molotov, il y a récemment eu des changements avec les chaînes du groupe M6 (M6, W9, 6Ter et Gulli). Elles restent disponibles, mais uniquement pour les abonnés payants. Les utilisateurs gratuits devront s’y passer. Cela s’explique par un conflit entre Molotov et le groupe M6 concernant la rémunération. Un accord a finalement été trouvé, mais uniquement pour les abonnés payants.