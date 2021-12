Apple profite du Nouvel An chinois qui approche pour annoncer une édition limitée des Beats Studio Buds. Les écouteurs vont s’adapter à 2022 qui sera l’année du tigre.

« Nous célébrons le Nouvel An chinois avec notre édition spéciale des Beats Studio Buds. En hommage à l’année du tigre, les Buds présentent un design entièrement rouge avec des accents dorés en forme de tigre. Sortie le 1er janvier ! », indique le compte Twitter officiel de Beats by Dre. La même publication existe sur les autres réseaux sociaux du groupe, dont Instagram.

We’re celebrating the Lunar New Year with our special-edition Beats Studio Buds. As a tribute to the Year of the Tiger, the Buds feature an all-red design with gold tiger print accents. Out on January 1st! pic.twitter.com/hDjDhW15rV

— Beats by Dre (@beatsbydre) December 28, 2021