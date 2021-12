L’App Store en prend une nouvelle fois pour son grade, et cette fois les critiques ne portent pas sur le système de paiement des achats-apps. Un ancien développeur de Tumblr a en effet décidé de vider son sac concernant le processus de vérification et de validation de l’App Store, un processus qu’il décrit dans un post de blog comme « déroutant, aléatoire, discordant et stupide ».

Dans le cas de Tumblr, le procédé des vérificateurs d’Apple a souvent flirté avec l’absurde. Le développeur raconte qu’un employé chargé de vérifier les contenus possiblement offensants ou pornographiques de l’app s’est contenté de rentrer certains mots clefs (comme « téton ») afin de vérifier le type de contenu renvoyé par le moteur de Tumblr. A la moindre image compromettante, l’app était tout bonnement rejetée. Les développeurs de Tumblr étaient alors obligé de retirer ces contenus des résultats de la recherche avant de soumettre à nouveau l’app.

La censure d’Apple sur des contenus issus de moteurs de recherche concernerait aussi bien des images que du texte, ce qui fait que les apps de partage de contenu (comme Tumblr) sont largement incitées à lisser au maximum ce que les utilisateurs peuvent mettre sur la plateforme (et peuvent partager in fine). Ce « lissage » s’obtient grâce à des contrôles in-apps et de l’autocensure permanente : Tumblr est d’ailleurs revenu sur iOS en éjectant la totalité du contenu lié au sexe (pas seulement pornographique, une simple paire de seins suffit à déclencher la colère d’Apple).

Problème supplémentaire, Apple finit même par inscrire sur sa liste des mots clefs à bannir tous les tags ou mots clefs ayant pu aboutir à des résultats de recherche « non conformes ». Si le mot « chaussette » dans la barre de recherche permet de visualiser une nénette en monokini, alors le tag chaussette doit être banni. Et comme les vérificateurs de l’App Store sont plutôt situés sur l’axe hyper puritain, une femme un poil sexy en maillot (et non une femme sexy à poil, nuance) suffira à activer la machine à censure. Un lutin de l’App Store un peu cool laissera passer certaines résultats, tandis qu’un autre fera tomber le couperet pour une paire de jambes en collant, ce qui rajoute une grosse couche d’arbitraire à l’ensemble.

Pour l’ex-développeur de Tumblr, ces procédures sont largement critiquées au sein de la communauté des développeurs iOS : « mon expérience jusqu’à présent est que la grande, grande majorité des ingénieurs iOS ressentent la même chose. Le processus d’examen d’Apple est considéré comme un obstacle idiot que vous devez surmonter ». Voilà donc l’App Store rhabillé pour l’hiver. C’est de saison.