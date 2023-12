Apple annonce aujourd’hui que son App Store sera un peu au ralenti entre le 22 et le 27 décembre 2023. Le ralentissement concernera la validation des applications et des mises à jour, et non l’usage de l’App Store à proprement parler. Vous pourrez toujours les télécharger sans problème.

Un petit délai pour l’App Store

Dans une note adressée aux développeurs d’applications, Apple indique :

La saison la plus chargée de l’App Store est presque arrivée ! Assurez-vous que vos applications et vos jeux sont à jour et prêts pour les prochaines vacances. Nous resterons ouverts tout au long de la saison et nous sommes impatients d’accepter vos soumissions. En moyenne, 90% des soumissions sont examinées en moins de 24 heures. Toutefois, les évaluations peuvent prendre un peu plus de temps entre le 22 et le 27 décembre.

Il faut comprendre par là que plusieurs employés seront en vacances entre le 22 et le 27 décembre, ce qui va naturellement avoir un impact sur la validation des applications iOS, macOS, tvOS et watchOS. Mais contrairement à certaines années, la validation restera active, bien que ce sera un peu plus long. Il est déjà arrivé dans le passé qu’Apple coupe complètement son App Store, signifiant qu’il avait pas de nouvelles mises à jour ou applications à la fin de décembre.