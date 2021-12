Apple offre jusqu'à 180 000 dollars de bonus pour garder ses ingénieurs

Apple n’a vraiment pas envie de perdre ses ingénieurs qui pourraient être tentés de partir chez la concurrence. C’est pour cela que le fabricant a décidé d’offrir des bonus pouvant grimper jusqu’à 180 000 dollars sous forme d’actions Apple pour que les ingénieurs restent au sein de la société.

Un gros bonus d’Apple pour garder les talents

Selon Bloomberg, les bonus d’Apple aux ingénieurs varient entre 50 000 et 180 000 dollars selon le poste. Sont concernés les ingénieurs dans la conception du silicium, le matériel, les logiciels et les opérations.

La plupart des ingénieurs ont reçu des actions d’une valeur de 80 000 à 120 000 dollars, les primes étant fournies sous la forme d’unités d’actions restreintes dont l’acquisition est prévue sur une période de quatre ans, à condition que les employés restent chez Apple et ne prennent pas de poste dans d’autres entreprises.

Ces versements ne font pas partie de la rémunération normale d’Apple, qui comprend un salaire de base, des unités d’actions et une prime avec virement sur le compte bancaire. La société accorde parfois des primes supplémentaires sous forme d’argent à ses employés, mais l’ampleur des dernières attributions d’actions était atypique et étonnamment opportune. Les employés ont reçu environ 10 à 20% de ce que les ingénieurs ont touché.

La menace d’Apple : Meta

Apple a indiqué aux managers que les primes pouvaient être accordées aux ingénieurs pour récompenser les personnes les plus performantes. Cette mesure est probablement destinée à empêcher des entreprises comme Meta, la société mère de Facebook, de débaucher des employés. Meta a embauché une centaine d’ingénieurs d’Apple au cours des derniers mois. L’inverse est également vrai.

Pourquoi Meta s’intéresse-t-il aux employés d’Apple ? Probablement parce que le groupe compte lancer sa première montre connectée. L’Apple Watch domine les ventes des smartwatchs, ce qui pousse Meta à débaucher les ingénieurs pour (espérer) proposer un bon produit.

À l’inverse, Apple recrute quelques employés de Meta parce qu’il travaille sur son casque de réalité augmentée et virtuelle. Meta, via Oculus, propose déjà plusieurs modèles et a de l’expérience dans le domaine.