Apple et Foxconn ont déterminé que certaines conditions pour les employés travaillant dans l’usine assemblant des iPhone en Inde ne répondaient pas à leurs standards. Des changements vont donc avoir lieu.

Des changements pour Foxconn en Inde

Foxconn a présenté ses excuses pour les lacunes dans les conditions de vie qui ont poussé certains de ses ouvriers à protester, promettant de mettre en œuvre des changements dans sa gestion et ses services de santé. L’usine reprendra ses activités une fois que les améliorations nécessaires auront été apportées. « Nous avons enquêté sur des problèmes récents survenus sur notre site de Sriperumbudur, dans le Tamil Nadu, et avons découvert que certains dortoirs hors site ne répondent pas aux normes requises », a déclaré le sous-traitant. « Nous sommes vraiment désolés pour le problème que nos employés ont rencontré et nous prenons des mesures immédiates pour améliorer les installations et les services que nous fournissons », a-t-il ajouté.

Au début du mois, des protestations ont éclaté après que plus de 250 femmes travaillant dans l’usine de Foxconn qui assemble des iPhone et vivant dans l’un des dortoirs ont dû être traitées pour une intoxication alimentaire. La production est à l’arrêt depuis le 18 décembre.

« Nous avons constaté que certains des dortoirs et salles à manger éloignés utilisés pour les employés ne répondent pas à nos exigences et nous travaillons avec le fournisseur pour garantir la mise en œuvre rapide d’un ensemble complet de mesures correctives », a pour sa part commenté Apple auprès de Reuters.

L’usine de Foxconn à Sriperumbudur en Inde a été placée en probation et Apple veillera à ce que ses normes strictes soient respectées avant la réouverture de l’usine, a déclaré un porte-parole. Il a ajouté que l’entreprise tient ses fournisseurs responsables des normes les plus élevées du secteur et procède régulièrement à des évaluations pour s’assurer de leur conformité.