Apple et Google proposent une solution de traçage au niveau d’iOS et d’Android pour ce qui est du Covid-19. Les pays peuvent l’utiliser pour créer des applications comme TousAntiCovid (qui n’est pas le meilleur example sachant que la France utilise une solution maison). Mais il se trouve que le succès n’est pas au rendez-vous, du tout même.

Pas de succès pour l’API d’Apple et Google en rapport avec le Covid-19

Le Washington Post a enquêté sur le cas des États-Unis et montre que beaucoup d’applications des États américains n’utilisent pas le système d’Apple et de Google. Ils pourraient être tentés de se relancer dans l’aventure au vu du variant Omicron, mais la plupart ne vont rien faire dans ce sens.

Myoung Cha était responsable des initiatives stratégiques en matière de santé chez Apple au moment de la création de l’API de notification d’exposition d’Apple et Google. Sur Twitter, il a parlé davantage du développement de la technologie de notification d’exposition. Il rapporte que le rythme auquel Google et Apple ont développé leur API constituait un « record de vitesse pour le développement de logiciels ». Myoung Cha et d’autres représentants d’Apple et de Google ont travaillé en étroite collaboration avec les gouvernements fédéraux et des États pour déployer la technologie, mais l’approche décentralisée des soins de santé aux États-Unis s’est avérée être un trop grand défi à relever.

« L’administration Biden, lorsqu’elle est arrivée au pouvoir, a misé presque tous ses atouts sur les vaccins comme solution miracle pour vaincre le virus », déplore Myoung Cha auprès du Washington Post. « Je pense que c’était stratégiquement la plus grande erreur ».

La défense d’Apple et de Google

Plus de 20 États américains n’utilisent pas du tout l’API d’Apple et Google pour le Covid-19, y compris de grands États comme la Floride et le Texas qui ont signalé des millions de cas et des dizaines de milliers de décès. Même dans les États où des millions de personnes ont activé les notifications, seule une fraction des personnes dont le test de dépistage du virus est positif le signalent au système d’Apple et de Google. Le système californien, par exemple, a été activé sur plus de 15 millions d’appareils, mais seuls 3% environ des quelque 3,9 millions de cas signalés depuis son lancement ont été enregistrés dans le système.

Apple et Google ont décidé de défendre leur système avec une déclaration commune :