Le Bluetooth a beau être très pratique, il dispose de certaines limites. Gary Geaves, le vice-président de l’acoustique chez Apple, a évoqué ce sujet lors d’une interview avec What HiFi, notamment en faisant un lien avec les AirPods.

Le problème du Bluetooth : un manque de bande passante

Gary Geaves explique que les AirPods 3 ont été entièrement créés avec des composants sur mesure, n’utilisant rien d’existant sur le marché. Apple utilise un « système acoustique compliqué », un « port de basse soigneusement réglé » et un « tout nouvel amplificateur personnalisé », indique le responsable, le tout au nom de la meilleure qualité sonore possible. Apple est ainsi en mesure d’optimiser le son avec des composants matériels, mais le Bluetooth reste une limite.

« Évidemment, la technologie sans fil est essentielle pour la diffusion du contenu dont vous parlez », a déclaré le cadre d’Apple par rapport au Bluetooth. « Mais aussi des choses comme la latence que vous obtenez lorsque vous bougez votre tête, et si c’est trop long entre le moment où vous bougez votre tête et le son qui change ou reste statique, vous vous sentirez assez mal, donc nous devons nous concentrer très fort pour tirer le maximum de la technologie Bluetooth, et il y a un certain nombre d’astuces que nous pouvons utiliser pour maximiser ou contourner certaines des limites de Bluetooth ». Il ajoute qu’il est « juste de dire que nous aimerions avoir plus de bande passante et… je vais m’arrêter là. Nous aimerions avoir plus de bande passante », a-t-il indiqué en souriant.

Le Bluetooth limite le potentiel des AirPods

Les AirPods 2 ont beaucoup contribué à la conception des AirPods 3. Le cadre explique qu’Apple a repris les meilleurs éléments et en a ajouté d’autres. Il souligne au passage que l’absence de joint au niveau des nouveaux écouteurs a créé un véritable défi pour l’équipe audio. Elle a dû trouver des parades pour proposer une bonne qualité sonore.

Lorsqu’il conçoit du matériel audio, Apple s’appuie sur une « solide base analytique » et effectue des « mesures approfondies » et des « recherches statistiques approfondies » pour définir une « réponse analytique acoustique interne » qui est prise en compte, fait savoir le vice-président. Il explique qu’Apple comprend également que l’écoute de la musique « est une expérience émotionnelle à laquelle les gens s’identifient à un niveau très profond », c’est pourquoi la société travaille également avec une « équipe d’experts en écoute critique et en réglage ». Cette équipe est issue de l’industrie audio professionnelle et affine le son de chaque produit, y compris les nouveaux AirPods 3.