Apple est déjà prêt pour le Nouvel An chinois (1er février) et dévoile une édition spéciale des AirPods Pro avec un tigre. Pourquoi cet animal ? Tout simplement parce que 2022 est l’année du tigre de l’eau selon l’astrologie chinoise.

Un emoji tigre est gravé sur le boîtier de charge de cette édition spéciale des AirPods Pro. On retrouve un emoji plus gros et rouge sur la boîte. Les écouteurs sont commercialisés en Chine, à Taïwan, à Hong Kong et à Macao.

Rien ne change au niveau des AirPods Pro. Ce sont exactement les mêmes qui sont commercialisés dans le reste du monde. Même fabrication, même qualité, mêmes caractéristiques, même autonomie, même prix. La seule différence est la présence de cet emoji tigre. La disponibilité se fait aussi bien sur l’Apple Store en ligne que dans les boutiques physiques.

En complément, Apple offre aux clients qui achètent ces AirPods Pro un ensemble de 12 enveloppes rouges présentant chaque signe animal de l’astrologie chinoise sous forme d’emoji. C’est une tradition en Chine où une enveloppe rouge est donnée à un proche avec généralement de l’argent à l’intérieur.

En début de semaine, Apple a dévoilé une édition spéciale des écouteurs Beats Studio Buds pour le Nouvel An chinois. Les écouteurs personnalisés présentent un design rouge avec des accents dorés en forme de griffe de tigre sur les écouteurs et le boîtier de charge. La disponibilité a lieu dès aujourd’hui et uniquement en Chine.