Apple prépare de nouveaux écrans et au moins l’un d’entre eux serait deux fois moins cher que le Pro Display XDR, selon Mark Gurman de Bloomberg. Pour information, le Pro Display XDR coûte 5 499 euros (6 499 euros pour le modèle avec le verre nano-texturé). Comme le nom l’indique, il s’adresse surtout aux professionnels.

Un coût plus abordable que le Pro Display XDR pour le prochain écran d’Apple

Deux fois moins cher que le Pro Display XDR signifierait que le nouvel écran coûterait tout de même 2 750 euros. Autant dire que ce n’est pas pour toutes les bourses. Est-ce que ce sera suffisant pour attirer le grand public ? Cela ne va pas être simple, mais tout dépendra de la qualité proposée. Aussi, le lancement pourrait se faire dans le courant de 2022.

Aux dernières nouvelles, Apple prépare trois écrans externes de 24, 27 et 32 pouces. Ce serait en collaboration avec LG. Le premier écran serait basé sur l’iMac M1 existant de 24 pouces. Pour le deuxième écran, il faudrait s’attendre aux mêmes caractéristiques techniques que la dalle qui équipera le prochain iMac de 27 pouces en 2022. Et pour le troisième, ce serait un écran de 32 pouces qui pourrait être une amélioration du Pro Display XDR. Le modèle embarquerait au passage une puce Apple pour éventuellement soulager le Mac qui est connecté et gérer certaines tâches.