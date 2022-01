Apple a toujours faim. Malgré les 3000 milliards de capitalisation et les chiffres de ventes records de l’iPhone 13, la firme de Cupertino ne lâche pas le mords en ce début d’année 2022. Le site d’Apple affiche une accroche post-fêtes assez bien trouvée, « Il vous reste un cadeau à acheter. Le vôtre. », et consacre sur son site US une pleine page au combo Apple Watch/Apple Fitness+. Au delà des bonnes résolutions sportives de début d’année et du rappel des 3 mois d’abonnement gratuit au service pour tout achat d’une Apple Watch, l’objectif est ici de pousser le visiteur à s’intéresser à ce nouveau service, et incidemment, à peut-être craquer sur une Apple Watch Series 7.

Pour rappel, Apple Fitness+ propose de nouvelles sections d’entrainement pour fêter la nouvelle année (dont le Best of 2021 avec 45 exercises dont un certain nombre de séquences inédites). Apple Fitness+ est un service par abonnement facturé 9,99 euros/mois ou 79,99 euros/an. Le service est compatible avec les appareils tournant à minima sur watchOS 8, iOS 15, iPadOS 15, et tvOS 15.

L’Apple Watch Series 7 est disponible à la vente sur Amazon au prix de 559 euros (plusieurs coloris disponibles)