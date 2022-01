Shazam d'Apple dévoile les musiques qui vont cartonner en 2022

Shazam a partagé sa liste de prédictions pour 2022. Le service de reconnaissance musical qui appartient à Apple dévoile les musiques qui devraient connaître un succès durant l’année.

Les prédictions de Shazam pour les musiques de 2022

Pour établir cette liste de prédictions pour 2022, Shazam s’appuie sur les statistiques de son application de reconnaissance musicale au vu des requêtes faites par les utilisateurs. Les éditeurs du service analysent également le marché de la musique, les tendances, et tout cela réuni permet d’établir la liste.

La liste comprend 50 morceaux, en voici 10 comme exemples :

Ayra Starr – Bloody Samaritan

Lyn Lapid – In My Mind

Sad Night Dynamite – Psychedelic Views (feat IDK)

STAYC – ASAP

DannyLux – Tristeza Y Traición

Ivan Cornejo – Está Dañada

Karun et Higo – Here With Me

Nessa Barrett – Ia di die (feat jxdn)

Justus Bennetts – Bad Day

Mimi Webb – Good Without

Shazam met également en avant cinq chanteurs et chanteuses qui sont considérés comme des « artistes à suivre ». On retrouve Ayra Starr, DannyLux, Lyn Lapid, Sad Night Dynamite et STAYC.

Que valent les prédictions de Shazam ? L’année dernière, le service avait invité à suivre le rappeur Masked Wolf. Aujourd’hui, son morceau Astronaut in the Ocean a été Shazamé plus de 11 millions de fois, au point d’être la musique la plus Shazamée en 2021. Cela s’explique notamment par un succès sur les réseaux sociaux.