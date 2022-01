L’écosystème hardware des produits et services Apple ne cesse de s’étendre. Les appareils compatibles AirPlay, HomeKit, Apple TV+ ou récemment Localiser se multiplient. Garmin se rajoute à la liste avec la Venu 2 Plus, une montre connectée conçue pour le suivi des activités physiques. L’accessoire inclut un lecteur musical (streaming), un traqueur de stress, un oxymètre, et bien sûr quantités de fonctions de santé intégrées (dont certaines adaptées aux utilisatrices). Et bien sûr, il est possible de recevoir des notifications d’apps.

Pour la première fois aussi, Garmin propose une smartwatch compatible avec des assistants vocaux tiers, comme Google Assistant ou bien encore Siri. Il est ainsi possible de rédiger et d’envoyer des textes à la voix, mais aussi de contrôler d’autres appareils domotiques à distance via la montre connectée. Une app dédiée (iOS et Android) permet d’afficher les données de santé ainsi que l’historique des activités. La Venu 2 Plus dispose d’un boitier 43mm en acier inoxydable et l’écran AMOLED est protégé par une surcouche Gorilla Glass. Enfin, la batterie de la toquante assure une autonomie de 9 jours. La Venu 2 Plus est disponible à la vente sur le site du fabricant au prix de 449 dollars.

Dernière petite info en passant, la Venu 2 Plus a reçu le CES 2022 Innovation Award.