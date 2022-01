La juge Yvonne Gonzalez Rogers a accepté une requête d’Apple qui voulait rejeter la plainte de Jay Freeman, le créateur de Cydia. Celui qui est plus connu sous le nom de Saurik avait attaqué le fabricant d’iPhone en décembre 2020.

Plainte rejetée pour le papa de Cydia concernant Apple

Au moment de la plainte, le papa de Cydia accusait Apple d’avoir un monopole et des pratiques anticoncurrentielles avec l’App Store sachant qu’il s’agit du seul moyen pour distribuer des applications iOS. Il affirmait également qu’Apple a tout fait pour mettre un terme aux magasins alternatifs, à l’instar de Cydia.

Pour ceux qui ne le savent pas, Cydia est un utilitaire qui concerne les iPhone et iPad jailbreakés. Il permet d’installer des tweaks, des thèmes et plus encore. Il est également possible d’avoir des applications iOS, notamment avec des tweaks qui permettent l’installation de n’importe quelle application, même si elle ne vient pas de l’App Store. Autant dire que ce point dérange fortement Apple. Cydia a vu le jour en 2008, avant même qu’Apple lance son App Store.

Jay Freeman estimait dans sa plainte que Cydia était la « première solution complète » pour avoir une vraie expérience de son iPhone, tout comme il assurait qu’il s’agissait de « l’App Store avant l’App Store ». Les plus pointilleux souligneront qu’il y a eu Installer.app avant Cydia.

Tout n’est toutefois pas perdu pour Jay Freeman. En effet, la juge l’autorise à modifier sa plainte s’il le souhaite pour que le dossier puisse potentiellement être relancé. La date butoir est le 19 janvier. Apple devra répondre d’ici le 2 février en cas d’une nouvelle action de Saurik.