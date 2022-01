Cela fait 15 ans maintenant qu’Apple et (RED) travaillent ensemble. (RED) collecte de l’argent avec pour objectif de mettre un terme au sida en Afrique. Depuis 2020, le groupe propose une initiative pour lutter contre le Covid-19.

Apple vend des produits (PRODUCT)RED, à savoir des iPhone, iPad, Apple Watch et autres qui sont rouges. Un pourcentage des ventes de ces modèles est redistribué à (RED). En 15 ans, la vente de (PRODUCT)RED chez Apple a permis d’obtenir 270 millions de dollars.

Une vidéo a été mise en ligne par (RED) pour célébrer les 15 ans de collaboration avec Apple, avec un texte dans la vidéo :

(RED) et Apple ont une histoire commune dans la lutte contre le VIH/sida. En tant que partenaire de (RED) depuis 15 ans, Apple a collecté près de 270 millions de dollars pour le Fonds mondial grâce à la vente d’appareils et d’accessoires (PRODUCT)RED. Le Covid-19 menaçant de réduire à néant les progrès réalisés à ce jour dans la lutte contre le sida, Apple a engagé ses clients dans la lutte contre ces deux pandémies tout au long de l’année et à des moments clés par le biais de l’App Store, des intégrations Apple Pay et de l’engagement des employés.