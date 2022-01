Les ados américains ont presque tous un iPhone dans la poche. Ce constat, presque surréaliste vu de France, était toujours d’actualité à la fin de l’année 2021. La société d’analyse Piper Sandler a ainsi calculé (étude sur 10000 participants) qu’environ 87% des ados américains (Gen Z) disposaient d’un iPhone, soit un point de pourcentage supplémentaire par rapport au trimestre précédent. 88% de ces mêmes ados souhaitent que leur prochain mobile soit aussi un iPhone (moins un point de pourcentage). En d’autres termes, Apple a fait main basse sur toute une génération et il est probable qu’un nombre conséquent de ces jeunes Apple Users resteront dans l’écosystème Apple une fois adultes.

D’autres chiffres sont particulièrement parlants. Ainsi, 15% des ados US affichent leur l’intention d’acheter (ou de se faire acheter) une Apple Watch dans les 6 prochains mois, soit 2 points de pourcentage en plus qu’au printemps 2021. L’Apple Watch est d’ailleurs le modèle préféré des ados (39%), devant la classique Rolex (35%). Au global, 30% des jeunes américains possèdent une Apple Watch, contre 25% au printemps 2021. Même Apple Pay a les faveurs de la Gen Z : 35% des personnes interrogées déclarent avoir utilisé le système de paiement d’Apple dans le mois écoulé (contre 22% pour PayPal et 4% pour Google Play).