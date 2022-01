Apple a décidément réussi son coup avec le M1 et récemment le puissant M1 Max, tellement réussi en fait que les géants du processeur passent leur temps à comparer les perfs de leurs CPU ou GPU à celles du petit dernier d’Apple. Après Nvidia, qui a comparé les benchs de sa RTX 3080 Ti mobile à ceux du M1 Max, c’est au tour d’Intel de faire dans le marketing comparatif, cette fois avec le dernier né Alder Lake. Après un petit laïus sur le procédé de gravure Intel 7 qui permettrait à son nouveau CPU 10 nm d’afficher un niveau d’architecture semblable à une puce 7nm, Intel a dégainé un tableau de bench plutôt parlant.

Devant nos yeux stupéfaits, la firme de Santa Clara affirme donc que son CPU Intel Core i9-12900HK, non content d’assurer le support de 4 ports Thunderbolt, du Wi-Fi 6E, du PCIe 4.0 et des mémoires DDR5, LPDDR5, DDR4 et LPDDR4X, bat à plate couture ce pauvre M1 Max, y compris dans les niveaux de consommations qui sont ceux de l’Apple Silicon (soit 35W) et sachant que la courbe de puissance peut encore grimper (jusqu’à des consos de 75 W tout de même…). Au passage, Intel taille aussi des croupières au Ryzen 5900HX.

L’Alder Lake Core i9-12900HK dispose de 14 cœurs performance et de 8 cœurs « efficients », le tout à la fréquence d’horloge de 5GHz, ce qui permettrait de gagner 28% de perfs supplémentaires dans les jeux, et 44% de plus avec les logiciels de création (DAW, infographie, montage vidéo).