Apple quitte progressivement les processeurs Intel pour passer sur ses propres puces au niveau des Mac, et Jeff Wilcox a joué un rôle dans cette transition. Mais l’ingénieur quitte le fabricant pour repartir chez Intel.

C’est Jeff Wilcox qui a décidé de quitter Apple pour rejoindre Intel. Selon sa page LinkedIn, il a quitté la société dirigée par Tim Cook au mois de décembre. Il a travaillé sur place pendant huit années. Voici ce qu’il indique :

Après huit années exceptionnelles, j’ai décidé de quitter Apple et de saisir une nouvelle opportunité. Ce fut une aventure incroyable et je ne pourrais pas être plus fier de tout ce que nous avons accompli pendant mon séjour, avec en point d’orgue la transition vers Apple Silicon avec les puces et les systèmes M1, M1 Pro et M1 Max. Tous mes collègues et amis d’Apple me manqueront énormément, mais je me réjouis de la prochaine aventure qui commencera au début de l’année.