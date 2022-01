Apple s’intéresse toujours à un iPhone pliable et testerait actuellement plusieurs prototypes selon Dylandkt. Ce leaker a déjà eu de bonnes informations sur Apple dans le passé.

Concept

Des interrogations sur l’iPhone pliable

Il faudra toutefois attendre avant de découvrir le premier iPhone pliable. En effet, Apple estimerait en interne qu’il existe encore beaucoup trop de compromis avec la technologie actuelle des écrans utilisés sur ce type de smartphones. À ce jour, c’est surtout Samsung qui investit sur ce marché avec ses Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3.

L’une des inquiétudes d’Apple est l’envie des consommateurs. Vont-ils continuer à intéresser un certain public sur le moyen/long terme ou vont-ils perdre de leur intérêt ? Apple veut donc continuer à observer le marché, que ce soit avec Samsung ou les autres, afin de voir quelle est la réaction du public, quelles sont les ventes, etc. L’idée est de ne pas reproduire les erreurs des concurrents.

Aussi, Apple veut s’assurer qu’un iPhone pliable ne sera pas une régression par rapport aux modèles qui existent aujourd’hui. L’expérience doit être aussi bonne, voire meilleure si possible.

Au vu de l’approche, il semblerait que le premier iPhone pliable ne sera pas disponible tout de suite. L’analyste Ming-Chi Kuo avait pour sa part parlé d’un modèle avec un écran de 8 pouces et une sortie en 2023. De son côté, l’analyste Ross Young spécialisé dans les écrans a évoqué une sortie en 2023 au plus tôt, suggérant que 2024 serait plus probable.