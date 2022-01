Apple a dévoilé les revenus de Tim Cook pour l’année 2021 et le dirigeant a touché un total de 98,7 millions de dollars. C’est 6,67 fois plus qu’en 2020, où le montant était de 14,8 millions de dollars. C’est également 1 447 fois plus que le salaire moyen chez les employés d’Apple (toutes catégories confondues), à savoir 68 254 dollars.

Les revenus de Tim Cook en 2021

Dans le détail, Tim Cook a eu un salaire de 3 millions de dollars, des compensations de 13,87 millions de dollars et surtout 82,35 millions de dollars de stock options, dont 44,8 millions pour ses performances en tant que patron d’Apple en 2021. Plus de cinq millions d’actions ont également été acquises par Tim Cook en 2021, ce qui lui a rapporté un total de 754 millions de dollars. Comme ces actions ont été attribuées au cours des années précédentes, les 754 millions de dollars ne sont pas pris en compte dans sa rémunération de l’année dernière.

Le document d’Apple transmis à la SEC, à savoir le gendarme boursier américain, nous apprend également qu’il y a eu des versements de 23 077 dollars pour les vacances, de 630 630 dollars pour les frais de sécurité et de 712 488 dollars pour les voyages aériens personnels. Apple exige que Tim Cook utilise un jet privé pour des raisons de sécurité. Apple paie les frais depuis 2017.

D’autres dirigeants d’Apple, comme Luca Maestri (directeur financier), Kate Adams (avocate générale), Jeff Williams (chef des opérations) et Deirdre O’Brien (responsable des Apple Store et ressources humaines), ont reçu une rémunération allant de 26 à 27 millions de dollars.