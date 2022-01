Après un léger imbroglio concernant le portage de Dropbox sur les Mac M1, la société éponyme aurait enfin démarré le développement d’une version du logiciel de stockage on cloud nativement compatible avec les puces Apple Silicon. Cette nouvelle version de Dropbox serait compatible avec le M1 mais aussi avec les récents M1 Pro et M1 Max, et sans doute, compatibilité ascendante oblige, avec les futurs M2.

Dropbox aura pris tout son temps pour passer au M1, un attentisme d’autant plus critiqué par les utilisateurs que la solution de stockage est presque devenue un quasi standard sur Mac pour tous ceux qui ne se contentent pas d’iCloud. A noter toutefois que l’absence actuelle de prise en charge du M1 ne signifie pas que les propriétaires d’un Mac M1 ne peuvent pas utiliser Dropbox, Rosetta se chargeant alors de la « virtualisation » du logiciel. Ce n’est cependant qu’un pis-aller : les performances ainsi que la stabilité générale sont nettement améliorés lors du passage à la version native.