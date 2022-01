Des utilisateurs qui passent par Google Chrome sur iOS rencontrent des problèmes. Le navigateur se bloque au niveau de leur iPhone ou iPad après quelques secondes d’utilisation, sans raison apparente. C’est une réalité depuis la dernière mise à jour (à savoir la version 97).

Un bug gênant avec Google Chrome sur iPhone et iPad

Depuis quelques heures maintenant, de plus en plus d’utilisateurs partagent leurs témoignages concernant le blocage de Chrome sur iPhone ou iPad. C’est notamment le cas du côté des forums de Google et sur Reddit. Ils ont essayé de redémarrer l’appareil, mais rien ne change. Idem en essayant de désinstaller l’application, redémarrer l’appareil puis faire une réinstallation du navigateur.

Le blocage empêche de naviguer normalement sur les sites. Et pour ceux qui téléchargent l’application pour la première fois, il n’est même pas possible de faire la configuration normalement. Le blocage se présente au bout de quelques secondes.

Des utilisateurs disent avoir trouvé une solution temporaire pour retrouver l’accès normal à l’application, mais cela ne fonctionne pas pour tout le monde. L’astuce consiste à effacer le cache de l’application. Mais il faut pour cela se rendre dans les réglages de Chrome et c’est bien là le problème : l’application peut se bloquer avant même d’y arriver.

Google n’a pas encore réagi publiquement à ce bug. Il faut toutefois espérer que le groupe soit au courant et publie rapidement une mise à jour corrective. En attendant, vous pouvez utiliser Safari, Firefox ou n’importe quel autre navigateur.