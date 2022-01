Pill+, l’enceinte Bluetooth de Beats, n’est plus vendue par Apple. Elle a disparu de l’Apple Store en ligne, ainsi que du site de Beats. Le seul moyen de l’acheter est de passer par des revendeurs comme Amazon ou la Fnac, tant qu’il reste du stock.

Abandon de la Beats Pill+

La Beats Pill+ a vu le jour en 2015. Son prix au départ était de 259 euros en France. Le prix a ensuite été revu pour tomber à 199,95 euros. Aujourd’hui, elle est autour de 150 euros chez les revendeurs.

Apple n’a pas renouvelé l’enceinte après sa sortie, mais la société a par contre proposé de nouveaux coloris au fil des années. La Pill+ était une enceinte Bluetooth capable de se connecter à un iPhone, un iPad ou un Mac, et elle était accompagnée d’une application mobile permettant d’associer deux enceintes et de diffuser de la musique. Le produit était doté d’une batterie rechargeable de 12 heures, d’un haut-parleur intégré et d’une option permettant de charger l’iPhone et d’autres appareils.

La dernière actualité autour de l’enceinte remonte à juin 2021. Il y a eu une édition spéciale avec L’Art de l’Automobile (KAR), qui est à la fois une marque de vêtements et un vendeur de voitures d’occasion de sport et de luxe.

À ce jour, Apple préfère miser sur le HomePod mini. Cette enceinte a l’avantage d’être connectée, cela permet à Apple de la mettre à jour avec diverses nouveautés logicielles.