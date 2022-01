The Morning Show (Apple TV+) renouvelée pour une saison 3

La série The Morning Show sur Apple TV+ aura bien le droit à une saison 3. On retrouvera toujours Jennifer Aniston, Reese Witherspoon et le reste du casting. Les deux premières saisons sont disponibles sur la plateforme de streaming.

Une saison 3 pour The Morning Show

Cette saison 3 pour The Morning Show va être l’occasion d’accueillir Charlotte Stoudt comme showrunneuse et productrice de la série. D’ailleurs, Charlotte Stoudt a passé un partenariat de plusieurs années avec la plateforme de streaming pour proposer de nouvelles séries. Quant à Kerry Ehrin, qui était la showrunneuse des deux premières saisons, elle fera office de consultante pour la troisième.

« Il a été saisissant de voir The Morning Show aller de mieux en mieux au cours des deux dernières saisons, en explorant des intrigues d’actualité qui ont trouvé un écho auprès des publics du monde entier tout en étant incroyablement addictives et divertissantes », a déclaré Matt Cherniss, responsable des programmes pour Apple TV+. « Nous sommes impatients de voir où Charlotte emmène ces personnages extraordinaires dans la troisième saison et d’observer la magie que Jennifer, Reese et notre casting époustouflant continuent d’apporter au monde captivant de la télévision matinale ».

« Je suis ravie de joindre mes forces à celles d’Apple TV+ et de The Morning Show », a pour sa part déclaré Charlotte Stoudt. « Le casting, emmené par les phénoménales Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, est vraiment à tomber par terre. Kerry, Mimi et Michael, ainsi que les équipes de Media Res, Hello Sunshine et Echo Films, ont créé un univers irrésistible, aussi délicieux que provocateur ».

Il n’y a pour l’instant aucune information sur le casting ni sur la date de sortie pour la saison 3 de The Morning Show sur Apple TV+. La saison 2 avait débuté le 17 septembre dernier, on peut donc imaginer que la prochaine fera plus ou moins ses débuts à la même période.