L’iPad avec un écran OLED de Samsung arriverait en 2024

Cette fois-ci sera-t-elle la bonne ? Selon The Elec, un iPad avec un écran OLED conçu par Samsung arriverait en 2024. Mais il reste encore du travail et des négociations pour y arriver.

Premier iPad OLED en 2024 ?

En 2021, Apple et Samsung ont travaillé ensemble sur un écran OLED de 10,86 pouces qui était destiné à un iPad. Le projet a toutefois été abandonné au troisième trimestre. Apple avait demandé des dalles avec une « structure tandem à deux étages », mais ce projet était trop cher pour Samsung. De plus, le groupe coréen n’était pas en mesure de produire assez de dalles au vu du prix demandé.

Nous voilà maintenant en 2022 et une deuxième collaboration voit le jour. Samsung sera en mesure de finaliser ses plans de dépenses au cours du deuxième trimestre si et seulement si Apple passe une commande suffisante importante. Samsung pourra alors commander les composants nécessaires au troisième trimestre puis les recevoir en 2023. S’enclenchera ensuite le développement pour avoir un iPad OLED prêt pour 2024.

Le plus gros défi est de proposer la technologie qu’Apple veut au prix qu’Apple veut. De nouvelles machines vont être nécessaires pour y arriver. Dans le même temps, Apple pourrait très bien se tourner vers un autre fournisseur si Samsung n’y arrive pas. Cette semaine, The Elec a rapporté que le fournisseur chinois BOE a converti l’une de ses usines de production en Chine pour créer des écrans OLED jusqu’à 15 pouces pouvant être utilisés sur des iPad et Mac. BOE est déjà l’un des fournisseurs des écrans OLED des iPhone 13.