Après les nombreux témoignages accablants d’employés ou d’ex-employés, l’usine de Foxconn située en Inde avait dû arrêter la production d’iPhone sous la pression d’Apple. Les conditions de travail effroyables décrites dans ces témoignages avaient soulevé l’indignation des observateurs et abouti à des grèves sauvages. Après plusieurs semaines de négociations avec les salariés et, on peut le supposer, de grosses améliorations apportées au cadre de vie de ces mêmes ouvriers, il semble que l’usine soit de nouveau prête à rouvrir ses portes.

Rappelons ici que près de 300 ouvriers de cette usine avaient souffert d’intoxication alimentaire à cause de la nourriture avariée, que certaines toilettes ne disposaient même pas d’eau potable, ou bien encore que l’absence de lits dans des dortoirs bondés avaient obligé certains salariés à dormir à même le sol ! Malgré cette réouverture, Apple précise que l’usine est toujours sous probation, ce qui signifie que Cupertino ne laissera sans doute plus passer la moindre boulette de son principal fournisseur. « Les travailleurs commenceront à revenir progressivement dès que nous serons certains que nos normes sont respectées dans chaque dortoir et salle à manger » précise Apple dans un communiqué.

De son côté, Foxconn précise avoir mis en place un système de remontée des « plaintes » des ouvriers, qui pourront signaler de façon anonyme aux dirigeants de l’usine les soucis qu’ils peuvent encore rencontrer au quotidien. L’usine indienne de Foxconn assemble des iPhone 12 et des iPhone 13.