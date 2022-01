Le HomePod mini va prochainement être disponible dans sept nouveaux pays, avec la Belgique et la Suisse dans le lot. Cela fait suite aux récentes mises à jour et à des tests en cours. Les pays qui vont prochainement accueillir l’enceinte connectée sont la Belgique, la Suisse, les Pays-Bas, la Russie, la Suède, le Danemark et la Norvège.

Bientôt le HomePod mini dans de nouveaux pays

L’arrivée du HomePod mini en Suisse, en Belgique, en Russie et aux Pays-Bas a un lien avec la mise à jour 15.2 pour l’enceinte connectée. Celle-ci est disponible depuis le mois dernier et a ajouté de nouvelles langues pour Siri. Il y a justement le support des pays évoqués. C’est un ajout intéressant quand on sait que l’enceinte n’est pas (encore) vendue sur place.

Pour ce qui est de la Suède, du Danemark et de la Norvège, Apple a commencé à faire des tests de son assistant vocal Siri avec le HomePod mini. On peut là encore se douter que c’est en préparation d’un lancement dans les trois pays.

Malheureusement, Apple ne communique rien publiquement pour l’instant. La sortie de l’enceinte dans les sept pays pourrait intervenir dans quelques semaines, tout comme elle pourrait avoir lieu dans quelques mois. Il est difficile de donner une date. Mais ça se prépare.