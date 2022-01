Tumblr a mis à jour son application iOS pour permettre aux utilisateurs d’accéder de nouveau aux contenus sensibles. Mais pour ce faire, il faut activer un nouveau réglage spécifique.

C’est reparti pour le contenu sensible sur l’application iOS de Tumblr

Il y a quelques semaines, Tumblr avait bloqué des centaines de mots-clés pour éviter un bannissement de son application par Apple. Parmi les recherches bloquées, on retrouvait « agression sexuelle », « racisme », « misogynie », « Violence domestique » ou encore « xénophobie ». D’autres étaient plus surprenantes, comme « chauve » et « selfie ».

Aujourd’hui, la plateforme en ligne propose une nouvelle option spécifique à iOS… qui s’active depuis le Web. Celle-ci a pour nom « Masquer le contenu sensible ». Elle est activée par défaut et continue le blocage en place depuis quelques semaines. Mais il est possible de désactiver l’option. Et dans ce cas, vous pouvez faire des recherches de tags précis pouvant avoir un lien avec des contenus sensibles. Vous pouvez aussi consulter les blogs marqués comme explicites (mais pas voir les publications qui sont signalées comme explicites), tout comme vous pouvez recevoir des recommandations au contenu potentiellement sensible ou suggestif.

Pour activer/désactiver l’option, ouvrez un navigateur, connectez-vous sur le site de Tumblr puis rendez-vous dans les paramètres (ou cliquez-ici). Repérez « Masquer le contenu sensible » et activez/désactivez l’option. Ouvrez ensuite l’application iOS et le nécessaire sera fait selon votre choix. Si l’application était déjà ouverte, fermez-la au niveau du multitâche puis rouvrez-la.