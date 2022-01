Apple n’avait plus connu pareille situation depuis… longtemps. Si l’on en croit en effet les bonnes sources de Counterpoint, le modèle de smartphone qui se vendrait le plus en Chine serait actuellement l’iPhone 13 (modèles Pro compris). L’iPhone 13 serait même en tête des ventes sur le marché chinois depuis maintenant 6 semaines, un cas de figure quasi inédit pour la firme de Cupertino. Non seulement l’iPhone est en tête, mais il surplombe désormais la concurrence locale d’une grosse largeur, Vivo et Oppo ayant bien du mal à résister à la déferlante. Quant à Huawei, l’impossibilité de fournir des smartphones 5G performants suite à l’embargo US a fait totalement décrocher le fabricant sur son propre marché.

L’iPhone 13 réaliserait 51% des ventes d’iPhone 13/Pro en Chine. Sur le reste, 23% sont des iPhone 13 Pro Max, 21% des iPhone 13 Pro et 5% des iPhone 13 mini. Si Counterpoint ne s’est pas emmêlé dans ses chiffres, Apple devrait encore afficher un chiffre d’affaires plus que solide pour son Q4 2021.