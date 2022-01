Apple va sortir en 2022 de nouveaux iPad Pro et le design doit évoluer. C’était du moins le projet à la base mais il y a des difficultés, notamment parce que le dos devait être en verre. Ce point semble être abandonné.

La charge sans fil avec le logo Apple au dos de l’iPad Pro 2022

Le projet de départ avec l’iPad Pro 2022 et son dos en verre était de proposer la charge sans fil, comme on la retrouve sur iPhone depuis l’iPhone X. Mais selon 9to5Mac, Apple a constaté qu’un tel modèle est trop fragile et la tablette pourrait facilement s’abimer. C’est là qu’intervient le plan B : du verre, mais uniquement sur une partie.

Apple testerait actuellement des prototypes d’iPad Pro qui auraient un plus gros logo Apple au dos (comme celui des MacBook Pro) et celui-ci serait en verre. Il serait ainsi possible de charger sans fil sa tablette grâce au logo. Le prototype est également doté d’aimants plus puissants pour éviter les accidents et il prend en charge les recharges à des vitesses plus rapides que le système MagSafe pour iPhone (qui se limite à 15 W).

Parmi les autres informations rapportées, on apprend que la batterie serait plus grosse avec la nouvelle tablette pour proposer encore plus d’autonomie. Apple proposerait également un module photo similaire à celui que l’on retrouve sur l’iPhone 13, ainsi que la puce M2 (qui devrait aussi équiper le prochain MacBook Air).

Outre l’iPad Pro de 2022, Apple testerait des tablettes avec des écrans dépassant 12,9 pouces. La société envisagerait également de mettre une encoche pour être raccord avec l’iPhone et le MacBook Pro.