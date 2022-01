Il n’y a pas de petits profits. En 2019, Apple était attaqué en justice par une groupe de développeurs excédés par les commissions d’Apple et certaines contraintes de l’App Store. Plutôt que d’avoir à répondre de ces accusations devant un tribunal (et risquer une remise en cause juridique de son modèle économique) Apple avait mis un terme à cette procédure en recours collectif en utilisant l’arme toujours efficace de l’arrangement financier. En 2021, la firme de Cupertino avec donc décidé la création d’un fonds de 100 millions de dollars destiné aux petits développeurs.

Ce fonds est désormais actif. Les petits développeurs – moins de 1 million de dollars de recettes annuelle entre la période concernée par la plainte, soit 2015 à 2021 – peuvent désormais récupérer entre 250 et 30 000 dollars en fonction de leur chiffre d’affaire et de leur niveau d’éligibilité au fonds. L’activation du fonds s’accompagne de modifications des « guidelines » de l’App Store, soit des changements dans la communication avec les clients et les développeurs, de nouveaux niveaux de tarification et une promesse de continuer à offrir une commission réduite à 15% pendant au moins les trois prochaines années.

A noter que les développeurs qui ont participé au recours collectif et qui ne souhaitent pas accepter l’arrangement proposé par Apple ont jusqu’au 21 mars 2022 pour sortir du jeu. Après cette date, ile ne pourront plus attaquer Apple en justice sur les motifs initiaux de plainte.