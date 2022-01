A nouveau sous les feux des projecteurs depuis ses dernières productions de premier plan (la série Raised by Wolves et le film Le Dernier Duel, tous deux excellents), le réalisateur britannique Ridley Scott est revenu sur la création de la pub 1984 du premier Mac dans un entretien accordé à The Hollywood Reporter.

Le réalisateur raconte ainsi qu’il fut contacté par la société Chiat/Day en 1983 afin de réaliser le clip d’annonce de la Keynote du Macintosh. Mais à l’époque, il ne savait pas qui était Steve Jobs : « Ils m’ont dit « non, non, non. Apple, c’est ce type qui s’appelle Steve Jobs »; alors J’ai demandé : « Qui diable est Steve Jobs ? »

Une fois mis au parfum, Scott accepta finalement de lire le script de la pub : Je me disait « Mon dieu ! Ils ne disent pas ce que c’est (le Mac, Ndlr), ils ne montrent pas ce que c’est, ils ne disent même pas ce qu’il fait. C’était de la publicité en tant que forme d’art. C’était d’une efficacité dévastatrice. »

Admiratif de la vision d’Apple de cette époque, Ridley Scott estime que l’arrivée de l’iPhone changea à son tour la publicité, « radicalement » , et cette fois d’une façon globalement négative. « C’est maintenant en segments, vous essayez de trouver un article et il y en a 19 petits extraits. Est-ce efficace ? J’en doute fort. » Scott semble ici un peu confondre les modèles économiques d’Apple et de Google, mais après tout, est-ce si grave ?

Pour rappel, Ridley Scott réalise actuellement Kitbag, un film sur la vie de Napoléon destiné à Apple TV+.