Tesla fait partie des quelques constructeurs qui ne proposent pas le support de CarPlay dans leurs voitures. Cela dérange plusieurs personnes, ce qui a poussé le développeur polonais Michał Gapiński à proposer une solution pour avoir le système d’Apple. Il a réussi son bidouillage avec un Raspberry Pi.

Avoir CarPlay dans une Tesla est techniquement possible

Le système fonctionne à l’aide d’un Rasberry Pi doté d’un modem 4G et d’un point d’accès Wi-Fi, qui exécute un firmware personnalisé basé sur Android. Le navigateur embarqué de la voiture est ensuite utilisé pour se connecter au Rasberry Pi et afficher l’interface de CarPlay sur l’écran de la Tesla. Toutes les applications fonctionnent comme prévu, dont Apple Plans et Apple Music. La solution fonctionne aussi bien à l’arrêt qu’en déplacement et il est même possible d’utiliser les boutons du volant pour avoir un certain contrôle. Voici une vidéo de démonstration :

Steering wheel controls + current state of #teslaCarPlay on video. Next step is to improve Wi-Fi connection, the stream is 2x smoother when viewed on my laptop pic.twitter.com/0wFFUQQPkx — Michał Gapiński (@mikegapinski) January 14, 2022

Cela reste donc du bidouillage pour l’instant, mais les premiers résultats sont concluants. Le développeur indique qu’il va maintenant travailler pour améliorer la connexion Wi-Fi afin que l’affichage soit plus fluide. Il ajoute que le développement du projet en est encore à ses débuts. Il prévoit de le rendre public une fois que tout sera prêt.

Bien évidemment, un système natif pour avoir CarPlay avec une Tesla serait plus intéressant. Mais le constructeur automobile ne semble pas vraiment intéressé. Il faut dire qu’Apple et Tesla n’ont pas une très bonne relation.