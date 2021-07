Elon Musk a profité des résultats financiers de Tesla pour tacler Apple sur deux points. Il est question des batteries et du côté fermé de l’entreprise, ce qui peut limiter certains usages.

Des tacles d’Elon Musk visant Apple

Interrogé sur la chaîne d’approvisionnement de Tesla, Elon Musk a répondu qu’il existe une perception erronée selon laquelle le constructeur automobile utilise beaucoup de cobalt, un matériau important dans la production des cellules lithium-ion utilisées dans les smartphones et les voitures électriques. « Apple utilise, je crois, presque 100% de cobalt dans ses batteries, ses téléphones portables et ses ordinateurs portables, mais Tesla n’utilise aucun cobalt dans les packs de phosphate de fer, et presque aucun dans les produits à base de nickel », a déclaré le dirigeant. « Sur une base moyenne pondérée, nous utilisons peut-être 2% de cobalt, contre 100% pour Apple, par exemple. Bref, ce n’est pas un facteur déterminant », a-t-il dit aux analystes.

Le deuxième tacle d’Elon Musk sur Apple touche l’App Store et le fait qu’Apple contrôle tout avec sa boutique d’applications. Il a utilisé le terme « walled garden » (jardin clos) qui est souvent évoqué quand il s’agit d’Apple. « Je pense que nous tenons à souligner que notre objectif est de soutenir l’avènement de l’énergie durable », a déclaré Elon Musk en réponse à une question sur le fait de laisser les concurrents utiliser son réseau de chargeurs. « Il ne s’agit pas de créer un jardin clos et de l’utiliser pour matraquer nos concurrents, comme le font certaines entreprises« . Le dirigeant a ensuite fait semblant de tousser, tout en disant « Apple ».

Les deux sociétés ne sont pas très proches

Ces tacles d’Elon Musk sur Apple avec des comparaisons avec Tesla ne sont pas réellement étonnants. Le deuxième homme le plus riche au monde a notamment déclaré en 2015 qu’Apple était « le cimetière de Tesla » en récupérant ses employés. Il notait que « si vous ne réussissez pas chez Tesla, vous allez travailler chez Apple ».

Plus récemment, Elon Musk a assuré avoir tendu une perche à Tim Cook pour discuter d’un rachat de Tesla par Apple. Mais Tim Cook a décliné l’invitation.