La mise à jour 2023.44.1 pour les voitures Tesla est en cours de déploiement et l’une des nouveautés est le support d’Apple Podcasts. En revanche, ceux qui attendaient CarPlay peuvent tirer un trait dessus.

Apple Podcasts sur les Tesla

Le support d’Apple Podcasts permet ainsi de passer par l’application d’Apple pour écouter les contenus, au lieu d’utiliser une application tierce. Cela va être notamment intéressant pour ceux qui ont déjà plusieurs abonnements avec l’application d’Apple au niveau de leur iPhone, iPad ou Mac. Ils pourront ainsi les retrouver au niveau de leur Tesla.

C’est également un ajout important pour Apple, étant donné qu’il est possible d’avoir des podcasts payants. Le fabricant prend une commission et étendre la disponibilité de son application à un nouveau support permet de toucher d’avantage de personnes et donc potentiellement plus d’argent.

L’année dernière, les voitures Tesla ont eu le droit à l’application Apple Music. C’était un service attendu par beaucoup de personnes, qui devaient auparavant se tourner vers des alternatives comme Spotify.

Qu’en est-il d’AirPlay ? En mai 2022, Elon Musk a été questionné sur le support d’AirPlay et de l’audio sans perte dans les Tesla. « Je vais discuter de ce point et d’autres améliorations avec les ingénieurs audio de Tesla. Le nouveau système audio des Model S et X est incroyable », avait-il déclaré. Sauf que nous sommes un an et demi plus tard et il n’y a toujours pas de nouvelle à ce sujet.