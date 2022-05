Les voitures Tesla ne supportent ni Apple Music ni CarPlay, mais elles pourraient prendre en charge AirPlay et l’audio sans perte. C’est en tout cas ce que suggère Elon Musk.

Un internaute a demandé à Elon Musk sur Twitter si Tesla pouvait ajouter le support d’AirPlay d’Apple, ainsi que l’audio sans perte. « Le matériel nécessaire est déjà là », note l’internaute. Le patron de Tesla lui a répondu en indiquant : « Je vais discuter de ce point et d’autres améliorations avec les ingénieurs audio de Tesla. Le nouveau système audio des Model S et X est incroyable ».

Will discuss this and other improvements with Tesla audio engineering. The new Model S and X sound system is incredible.

— Elon Musk (@elonmusk) May 27, 2022