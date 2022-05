Vous pouvez désormais avoir CarPlay d’Apple dans votre Tesla… à condition d’utiliser la méthode officieuse proposée par le développeur polonais Michał Gapiński. Officiellement, le constructeur automobile ne propose pas la solution d’Apple, mais un Raspberry Pi permet de l’avoir.

Commenta voir CarPlay dans sa Tesla

Le hack de Michał Gapiński repose sur l’exécution de CarPlay depuis une version personnalisée d’Android, qu’il avait initialement installée sur un Raspberry Pi connecté à sa Tesla. Le projet n’en était encore qu’à ses débuts en janvier et le développeur avait promis de le rendre public « quand il sera au point ». C’est justement le cas aujourd’hui avec la disponibilité de Tesla Android.

Tesla Android apporte une version personnalisée du système d’exploitation de Google à votre voiture, vous permettant d’utiliser Apple CarPlay ainsi que ScanMyTesla, une application qui permet aux propriétaires de Tesla d’accéder aux journaux de bord directement depuis leur véhicule.

La solution consiste à utiliser un Rasberry Pi avec un modem 4G et un point d’accès Wi-Fi, exécutant un firmware personnalisé basé sur Android, ainsi qu’un câble micro-HDMI vers HDMI et un câble Ethernet. Comme le montre la vidéo sur YouTube, le navigateur embarqué est utilisé pour se connecter au Rasberry Pi et afficher l’interface de CarPlay sur l’écran de la Tesla, où les applications Apple, notamment Plans et Apple Music, fonctionnent comme prévu. Le système fonctionne pendant la conduite et peut également être contrôlé à l’aide des boutons multimédias du volant de la Tesla.

Bien sûr, l’idéal serait d’avoir un système natif. Mais Apple et Tesla ne semblent pas trouver d’accord, ce qui est fort dommage pour les conducteurs qui ont un iPhone.