L’application Apple Podcasts sera disponible dès la semaine prochaine sur les voitures de Tesla, comme l’a annoncé aujourd’hui le constructeur. Cela fait suite à une fuite de la mise à jour à venir.

Les détails de l’application Apple Podcasts sur les Tesla

Les propriétaires d’une Tesla Model S, 3, X, Y et d’un Cybertruck pourront profiter d’Apple Podcasts dans 47 pays. L’application sera disponible avec une mise à jour gratuite. Il sera nécessaire d’avoir la connectivité premium pour être en mesure d’écouter les podcasts par le biais d’une connexion cellulaire.

Apple Podcasts apparaîtra au niveau du lanceur d’applications de Tesla. Elle peut être ouverte en haut de la carte ou glissée vers la section « Mes applications » en bas de l’écran, où elle restera épinglée. Lorsqu’ils ouvrent l’application Apple Podcasts pour la première fois, les utilisateurs doivent utiliser leur iPhone pour scanner un QR Code à l’écran afin d’ouvrir une page Web correspondante et de se connecter à l’aide de leur identifiant Apple.

L’application propose l’onglet Écouter, la file d’attente, les derniers épisodes, les épisodes récemment écoutés, l’onglet Parcourir, le Top des programmes et le Top des épisodes. En soi, l’expérience sera plus que similaire à celle sur les autres supports. L’application contient également toute la bibliothèque de podcasts de l’utilisateur, ce qui lui permet de voir les programmes qu’il suit et les épisodes sauvegardés.

La lecture des podcasts s’intègre au lecteur multimédia de Tesla, ce qui permet de contrôler la lecture tout en conduisant. Les résultats d’Apple Podcasts apparaîtront également dans l’expérience de recherche unifiée de la Tesla.