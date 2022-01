Free avait frappé fort en proposant l’Apple TV 4K pour 2€/mois pendant 48 mois, soit 96 euros à l’arrivée. En comparaison, Apple vend ce modèle pour 199 euros. Mais cette offre alléchante est malheureusement terminée, le groupe de Xavier Niel a augmenté le prix.

Hausse de prix pour l’Apple TV 4K chez Free

Désormais, le prix de Free pour l’Apple TV 4K est de 2,99€/mois pendant 48 mois, ce qui fait 143,52 euros à l’arrivée, soit une hausse de 49,5%. Cela reste techniquement moins cher que le tarif sur l’Apple Store, mais la différence est moins importante. Qui plus est, le prix est de 6,99€/mois pendant 24 mois pour ceux qui choisissent l’Apple TV 4K comme boîtier secondaire, ce qui fait 167,76 euros à l’arrivée.

La nouvelle tarification concerne les nouveaux abonnés. Si vous aviez déjà profité de l’offre à 2€/mois, alors rien ne change pour vous, Free ne va pas soudainement augmenter votre facture.

L’Apple TV 4K proposée par Free est exactement la même que celle vendue par Apple, à l’exception que l’application QOEE de l’opérateur est préinstallée pour voir les chaînes de télévision. Mais pour le reste, rien ne change. Vous retrouvez tvOS, vous pouvez installer n’importe quelle application venant de l’App Store, faire les mises à jour, etc. Il y a tout de même une différence au niveau de la télécommande : il s’agit d’un modèle de Free avec des boutons et non le modèle d’Apple. Certains préfèrent parce qu’il n’y a pas la dalle tactile. D’ailleurs, cette télécommande peut être achetée séparément.