Foxconn, le principal sous-traitant qui assemble les iPhone, cherche du monde pour la production et propose des bonus pour attirer un maximum de personnes. Cela concerne le campus à Zhengzhou en Chine.

Des bonus offerts par Foxconn

Selon South China Morning Post, Foxconn offre aux travailleurs qui reviennent une prime à la signature de 9 500 yuans (1 320 euros), en plus d’un salaire mensuel de 6 865 yuans (954 euros). Le site de production à Zhengzhou compte plus de 250 000 employés et produit plus de 80% des iPhone.

L’entreprise promet également une récompense de 8 500 yuans (1 181 euros) aux nouvelles recrues embauchées par le biais de son programme de recommandation interne, ainsi que 1 000 yuans (139 euros) pour le référent correspondant. Les nouveaux employés qui ont postulé de leur propre chef se voient offrir une prime de 9 000 yuans (1 251 euros).

Ce n’est pas la première fois que Foxconn propose de tels bonus. Le groupe en avait déjà proposé l’été dernier au moment de la production des iPhone 13. Il cherchait beaucoup de monde afin de produire une importante quantité d’iPhone 13. Cette fois-ci, Foxconn veut assez d’employés pour en mesure de poursuivre une bonne production alors que les fêtes pour le Nouvel An chinois approchent (31 janvier au 6 février). Pendant cette période, plusieurs travailleurs rentrent généralement chez eux pour retrouver leur famille.