Les fournisseurs d’Apple ont du mal à atteindre les objectifs environnementaux

Apple s’est fixé des objectifs environnementaux bien précis et a demandé à ses fournisseurs de faire le maximum pour qu’ils puissent aussi les suivre. Mais plusieurs d’entre eux rencontrent des difficultés selon Digitimes.

Pas simple de suivre les objectifs environnementaux d’Apple

L’objectif d’Apple d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2030 met la pression sur sa chaîne d’approvisionnement, avec des fournisseurs majeurs comme TSMC qui se démènent pour répondre aux exigences de l’entreprise. TSMC progresse lentement vers la neutralité carbone et il est obligé de prendre des mesures plus énergiques pour atteindre ses objectifs environnementaux.

TSMC est un acteur plus qu’important pour Apple. C’est lui qui assemble les puces maison pour les iPhone, iPad, Apple Watch et plus récemment les Mac (comme les puces M1). À ce jour, le sous-traitant est préoccupé par le coût élevé de l’élimination nette des émissions de carbone et éprouve des difficultés à acheter suffisamment d’énergie verte. Malgré cela, TSMC considère que ses références écologiques sont essentielles pour rester compétitif dans les années à venir, avec l’avantage indirect d’améliorer l’efficacité.

Les objectifs environnementaux d’Apple ont également un impact sur les fournisseurs de TSMC à Taïwan. TSMC leur met la pression parce qu’Apple lui met la pression et leur demande de réduire leur empreinte carbone en utilisant de l’énergie provenant de sources renouvelables.

TSMC a déjà annoncé un objectif d’économie d’énergie de 20% pour sa chaîne d’approvisionnement d’ici à 2030 et a maintenant averti ses fournisseurs qu’ils pourraient perdre des commandes si leurs processus ne sont pas considérés comme suffisamment écologiques à l’avenir. Certains des fournisseurs, qui ont eux-mêmes du mal à atteindre les objectifs environnementaux, auraient demandé l’aide de TSMC et des sociétés externes pour répondre aux exigences.