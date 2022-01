Après un premier trailer engageant, RPG Dice: Heroes of Whitestone (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) s’invite sur nos iPhone. Ce JDR sur plateau fleure bon l’heroic fantasy d’un Donjons et Dragons avec ses guerriers, ses orcs, elfes, paladins et autres magiciens. La zone de jeu est en fait un plateau de jeu sur lequel on avance un pion qui représente une équipe de combattants (chaque combattent étant défini par un ensemble de caractéristiques très « JDR » comme la résistance, la vitesse, les chances de coup critique, les dégâts critiques etc.). Ce plateau a une autre particularité : il évolue tout au long de la partie et peut même dévoiler des accès secrets.

Lors des combats, une nouvelle zone de jeu apparait, plus classique cette fois, où l’on devra cette fois gérer des affrontements au tour par tour. Les tirages de dés sont visibles (ces derniers roulent sur la table de jeu), et permettent de régler un grand nombre de situations. Il est aussi possible de jouer en arène en PvP et de rejoindre une guilde. Une bonne pioche, pardon, un bon jet de dés.