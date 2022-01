L’autorité antitrust italienne annonce du changement concernant les amendes d’Apple et Google. En novembre dernier, l’autorité avait déclaré qu’Apple devait payer 134,5 millions d’euros et Amazon devait verser 68,7 millions. Cela évolue aujourd’hui.

En effet, l’amende d’Apple diminue pour maintenant être à 114,7 millions d’euros. Pour ce qui est d’Amazon, l’amende tombe à 58,6 millions d’euros. Pourquoi cette différence par rapport aux montants de novembre ? L’autorité italienne dit avoir « constaté une erreur d’écriture dans le calcul ». Elle a donc refait les calculs.

Apple et Amazon avaient été condamnés en Italie pour l’entente les concernant concernant la vente des produits du premier sur le site commerçant du second. L’enquête ouverte par l’autorité italienne a permis d’établir que certaines clauses du contrat signé le 31 octobre 2018 interdisant à des revendeurs autorisés et non-autorisés de produits Apple et Beats d’utiliser Amazon.it et permettant la vente de produits Apple et Beats sur ce marché seulement à Amazon et à certains vendeurs choisis individuellement et de manière discriminatoire, violent l’article 101 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne. Ce comportement était jugé d’autant plus grave aux yeux de l’antitrust italien qu’au moins 70% des achats de produits électroniques grand public en Italie se font sur Amazon, selon ses dires.

En novembre, Apple avait déclaré : « Nous pensons n’avoir rien fait de mal et nous présenterons un appel ». De son côté, Amazon avait indiqué : « Nous sommes en désaccord profond avec la décision et nous ferons appel », estimant que la sanction était « injustifiée et disproportionnée ».