Le modèle économique de l’App Store est sur le grill depuis le procès opposant Apple à Epic. Plusieurs pays obligent déjà Apple à autoriser les achats in-apps via un système de paiement tiers et le Sénat américain est peut-être en train de faire sauter le second verrou du « jardin fermé » d’Apple , soit le sideloading d’apps (le téléchargement d’apps en dehors de la boutique officielle du constructeur). Le Comité judiciaire du Sénat vient en effet de donner son aval à un projet de loi qui, en l’état, ouvrirait grand les vannes des boutiques d’apps alternatives sur iOS.

L’American Innovation and Choice Online Act pourrait cependant être amendé d’ici sa promulgation, sans compter que plusieurs sénateurs y sont farouchement opposés, tant pour des raisons de sécurité et les risques de malwares (les mêmes raisons avancées il y a quelques jours par Timothy Powderly, le Senior Director of Government Affairs d’Apple) que pour les biais intrinsèques du projet de loi, qui ciblerait uniquement certaines sociétés (dont Google et Apple) et en épargnerait d’autres dont les boutiques fonctionnent pourtant sur les mêmes règles (pas de sideloading autorisé).