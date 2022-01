C’est une étape symbolique importante : Apple TV+ propose désormais 100 programmes (séries, films, documentaires, émissions), un contenu enfin consistant après un lancement, faut-il le rappeler ici, beaucoup plus frugal. Apple TV+ a été lancé le 1er novembre 2019 avec à peine une petite dizaine de programmes dont les séries See et For All Mankind.

Un peu plus de 2 ans plus tard, Apple semble enfin avoir compris la nécessité de se constituer un catalogue solide, et au delà de la barre des 100, c’est surtout le rythme des nouveautés et des annonces qui interpelle. Apple a en effet appuyé sur l’accélérateur ces derniers mois, et l’on compte désormais une nouvelle entrée dans le service toutes les deux semaines (voire toutes les semaines). Récemment, on a ainsi pu visionner The Tragedy of Macbeth de Joel Cohen, la série de comédie Acapulco ou bien encore l’exceptionnel documentaire The Line. La densité des programmes à venir est aussi du jamais vu pour le service. Ainsi, on compte pas moins de 7 nouveautés jusqu’à mars.

Les nouveautés à venir :

The Afterparty: 28 janvier

Suspicion: 4 février

The Sky Is Everywhere: 11 février

Lincoln’s Dilemma: 18 février

Severance: 18 février

The Last Days of Ptolemy Grey: 11 mars

WeCrashed: 18 mars

Pachinko: printemps 2022

The Sound of 007: Octobre

Spirited: hiver 2022

Dear… Season Two: 2022

Killers of the Flower Moon (Martin Scorsese) : 2022

Kitbag (Ridley Scott): pas de date

Série Godzilla : pas de date

Série Bad Monkey : pas de date

Ces efforts seront-ils suffisants face à des monstres comme Netflix ? Pour l’instant, la réponse est clairement négative, d’autant qu’Apple a fait le choix de ne pas se constituer de fond de catalogue. Hormis les saisons d’origine des Fraggle Rock et quelques épisodes anciens de Snoopy, Apple mise tout sur ses productions originales, qu’il peine toujours autant à faire connaitre du grand public malgré quelques exceptions notables (Ted Lasso bien sûr). Les séries et films Apple TV+ sont pourtant loués par la critique pour leur qualité de production, les récompenses et les nominations pleuvent, mais les audiences restent encore en deçà des séries les plus populaires de Netflix ou Disney+. La tendance commencera t-elle à s’inverser cette année ? Une chose est sûre, Apple se donne plus que jamais les moyens de ses ambitions.