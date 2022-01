Apple TV+ annonce aujourd’hui la date de sortie pour le reste de la saison 2 de sa série Central Park : ce sera le 4 mars prochain. Pour rappel, la première partie a vu le jour à la fin du premier semestre de 2021.

Des détails sur la suite de Central Park

L’annonce de la date de sortie pour le reste de la saison 2 de Central Park s’accompagne par une vidéo. Josh Gad et Rory O’Malley se réunissent pour un numéro musical entraînant intitulé « You are the Music ». La chanson est écrite par Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez, et comprend également Tituss Burgess et Emmy Raver-Lampman.

Alors que la deuxième saison de la série se déroule avec huit nouveaux épisodes, la famille Tillerman continue à vivre dans le parc le plus célèbre du monde et à en prendre soin. Molly fait l’expérience des épreuves et des tribulations de l’adolescence, Cole est confronté à un moment vraiment embarrassant à l’école, Paige continue de traquer l’histoire de corruption du maire, et Owen jongle avec la gestion du parc, de son personnel et de sa famille, tout en gardant le sourire. Pendant ce temps, Bitsy se rapproche de son objectif sinistre de s’approprier Central Park, avec Helen à ses côtés, qui se demande éternellement si elle est bien inscrite dans le testament de Bitsy. À chaque étape, nous sommes guidés par le sympathique narrateur, Birdie, un violoniste maladroit.

Pour rappel, Apple TV+ a déjà annoncé qu’il y aura une saison 3. Mais le service de streaming n’a rien dit de plus.