L’Apple Car continue de susciter les plus vives interrogations. Les fuites les plus récentes indiquent que la firme de Cupertino est toujours en quête de fournisseurs sud-coréens pour la supply chain de son véhicule, mais rien ne semble encore acquis ni même signé, ce qui augure mal de la présentation du moindre prototype dans un avenir proche (ou même moyennement lointain).

Pour ne rien arranger, les dirigeants de la division Apple Car (qui n’est même pas officielle donc) ne cesseraient d’avoir la bougeotte. Ainsi, on vient d’apprendre que Joe Bass, qui occupait jusqu’ici le poste de Lead Engineering Program Manager for Autonomous Systems, a quitté Apple pour rejoindre… Meta. Joe Bass mettra désormais ses compétences en ingénierie logicielle au profit des technologies AR et mixtes de Meta.

Alors certes, le turn over des pointures de la tech s’est accéléré depuis quelques années, mais du côté de l’Apple Car, on atteint des niveaux assez préoccupants, et qui font s’interroger encore plus sur l’avenir réel d’une voiture autonome made by Apple. Il est toujours « prévu » que l’Apple car soit présentée en 2025, mais au rythme actuel des départs et des difficultés d’Apple concernant la supply chain, on parierait gros sur un report (voire pire).