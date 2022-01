BOE a vraiment gagné ses galons de fournisseur d’écrans pour l’iPhone. Un temps dans la salle d’attente d’Apple pour des petits soucis de qualité de production, le fournisseur chinois a désormais toute la confiance de Cupertino. Pour preuve, si l’on en croit le site The Elec, BOE aurait récupéré la production des dalles OLED LTPO du futur iPhone 15 Pro qui sera commercialisé l’an prochain. Les écrans des autres modèles seraient quant à eux toujours fabriquées par Samsung et LG. Concernant les nouveaux modèles de 2022, BOE se « contenterait » de produire les dalles de l’iPhone 14 (non Pro donc).

Pour rappel, les dalles de l’iPhone 15 Pro assureront un taux de rafraichissement variable (et automatique) jusqu’à 120Hz. Avec sa puce Ax et cet écran ultra fluide, l’iPhone 15 Pro devrait rapidement devenir l’iPhone de prédilection pour ceux qui aiment jouer avec leur mobile… L’iPhone 15 Pro devrait aussi bénéficier du changement de design initié avec l’ iPhone 14 Pro (fin de l’encoche notamment).